Tientallen mensen konden niet vertrekken uit Soedan omdat hun paspoort na het uitbreken van het geweld in april in de kluis van de inmiddels gesloten Nederlandse ambassade lag. Het is het ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels gelukt om de paspoorten uit de ambassade te halen, meldt minister Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer.