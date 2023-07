Kamer hekelt ‘kille’ en ‘technocratische’ uitleg van Chemours

De irritatie bij Kamerleden over het Dordtse chemiebedrijf Chemours, dat onder meer werkt met giftige PFAS-stoffen, liep tijdens een hoorzitting met het bedrijf woensdagmiddag hoog op. De onderneming was naar de Kamer gevraagd om tekst en uitleg te geven naar aanleiding van een Zembla-uitzending, waarin naar voren komt dat het water rondom de fabriek zwaar verontreinigd is en dat dit al jaren bekend was. Maar zelfreflectie op het eigen handelen en empathie voor vaak zieke omwonenden bleef uit, vonden veel Kamerleden.