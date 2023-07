Openbaarvervoerbedrijf Arriva legt het treinverkeer in Friesland en Groningen vanaf woensdagmorgen 10.00 uur helemaal stil. Dat gebeurt vanwege zomerstorm Poly, waarvoor in het noorden van het land code rood geldt. De NS besloot eerder woensdag al om het treinverkeer in Noord-Nederland te staken.