Koning Charles krijgt woensdag tijdens een dankdienst in Edinburgh de Schotse kroonjuwelen overhandigd. Het is gebruikelijk dat de zogeheten regalia worden gepresenteerd aan nieuwe Britse staatshoofden wanneer zij na hun kroning langskomen in Schotland. Charles en Camilla werden begin mei in Londen officieel gekroond tot Britse koning en koningin en brengen deze week in die rol hun eerste bezoek aan Schotland.