De provincie Zuid-Holland dreigt chemiebedrijf Chemours met een dwangsom. Het bedrijf uit Dordrecht, dat de afgelopen weken volop in het nieuws is vanwege jarenlange vervuiling van het grondwater met PFAS, heeft via afvalwater een stof geloosd waar het geen vergunning voor heeft. Zuid-Holland wil Chemours een dwangsom van 125.000 euro per overtreding opleggen als zoiets nogmaals gebeurt.