Het is een goede zaak dat kinderen straks geen mobiele telefoon meer mogen meenemen naar de klas, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). „Een mobiele telefoon is heel invasief, je wil er constant op zitten, hij is heel slecht voor je concentratievermogen en je leerprestaties. Dat ding is verstorend. Dat wordt nu beaamd, en dat is goed. Voor leraren is dit een steun in de rug”, zegt Jelmer Evers, bestuurslid van de vakbond.