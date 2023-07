Het kabinet komt met aanvullende hulp voor jongeren van wie de ouders in het verleden slachtoffer waren van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Voor deze groep is de zogenoemde kindregeling in het leven geroepen, maar die maakt het niet in alle gevallen mogelijk de gewenste ‘nieuwe start’ te maken, erkent ook staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen).