In Kortgene (Zeeland) zijn vijf à zes zonnepanelen beschadigd na een brand in het dak van een loods aan de Kortgeenseweg. De brand woedde in het midden van het dak onder zonnepanelen, aldus veiligheidsregio Zeeland Veilig. De brand zat in het isolatiemateriaal en lijkt inmiddels uit te zijn, meldde de brandweer rond 16.00 uur. Om hier zeker van te zijn, maakte de brandweer het dak open.