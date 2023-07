Door een verkeersongeluk net over de grens in het Belgische Stabroek is maandagmiddag een 18-jarige Nederlander omgekomen. Het slachtoffer zat als passagier in een bestelwagen die inreed op een file op de snelweg A12. Daarbij botste de bestelwagen op de rechterrijstrook achterop een stilstaande vrachtwagen.