Een man is maandag aan het begin van de avond in Vlaardingen doodgeschoten op een parkeerplaats aan de Johannes van Bijnenstraat, op de kruising met de Samuël Esmeijerstraat, in de buurt van het centrum. Dat gebeurde rond 17.45 uur. Na de schietpartij is een 17-jarige jongen uit Vlaardingen aangehouden.