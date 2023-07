Yeşilgöz wil maximumstraf drugssmokkel omhoog van 12 naar 16 jaar

Justitieminister Dilan Yeşilgöz wil de maximumcelstraf voor de in- en uitvoer van drugs verhogen van 12 naar 16 jaar. Bovendien worden criminelen wat haar betreft ook harder gestraft voor andere drugsdelicten. Ze stelt onder meer voor om de straf voor de handel en productie van harddrugs te verhogen van 8 naar 12 jaar. Wie wordt betrapt met zulke verboden middelen kan wat haar betreft maximaal 8 jaar naar de gevangenis, in plaats van de 6 jaar die daar nu voor staat, schrijft ze in een Kamerbrief.