Personeel Belastingdienst Apeldoorn vertrekt na te scherpe mail

Een grote groep medewerkers van de Belastingdienst in Apeldoorn is maandag aan het begin van de middag naar huis gegaan, nadat de beveiliging en de facilitaire dienst van het belastingkantoor in „iets te stringente” bewoordingen in een mail had gewaarschuwd voor een demonstratie van Extinction Rebellion (XR). In de mail stond volgens een woordvoerder van de Belastingdienst dat XR maandagmiddag zou komen demonstreren en dat het personeel daarom maar beter thuis kon gaan werken. Er staat een kleine groep demonstranten voor deur van het pand aan de John F. Kennedylaan.