De provincie Overijssel heeft een nieuwe coalitie, bestaande uit BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP. De partijen meldden maandag dat ze een akkoord hebben bereikt, dat komende donderdagavond op een school in Zwolle wordt gepresenteerd. BBB werd bij de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart met afstand de grootste partij in Overijssel met 17 van de 47 zetels.