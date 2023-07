Saudi-Arabië en Rusland verlengen verlaging olie-productie

Saudi-Arabië gaat de vermindering van de olieproductie met een maand verlengen. Dat meldt de oliestaat in een verklaring die is gepubliceerd door staatspersbureau Saudi Press Agency. Riyad besloot eerder al om de eigen productie in juli vrijwillig met een miljoen vaten per dag te verminderen. Die beperking wordt nu verlengd tot en met augustus en zal mogelijk nog verder verlengd kunnen worden. De grote olieproducent wil daarmee de olieprijzen stutten, waardoor benzine en diesel aan de Nederlandse pomp mogelijk nog verder in prijs kunnen stijgen.