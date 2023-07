Verschillende leveranciers van baby- en kinderproducten oefenen druk uit op winkeliers om de prijzen kunstmatig hoog te houden. Daarover ontvangt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) veel signalen. De toezichthouder waarschuwt dat dit niet de bedoeling is en houdt van meerdere bedrijven in de gaten of ze voldoen aan de regels. Ondernemingen die dat niet doen riskeren een flinke boete.