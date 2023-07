Kamer ondervraagt oud-verkenners en oud-voorzitter over Omtzigt

De Tweede Kamer gaat oud-verkenners Kajsa Ollongren (D66), Annemarie Jorritsma (VVD) en voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib aan de tand voelen over een gesprek dat zij voerden aan het begin van hun verkenning in maart 2021. Daarin zouden de verkenners de positie van (toen nog) CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hebben aangekaart, iets dat ongebruikelijk is in deze fase. Tot nu toe had bovendien alleen VVD-leider en premier Mark Rutte toegegeven dat hij over Omtzigt had gesproken.