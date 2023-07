Komst Razzia Monument Rotterdam maakt veel verhalen los

Het nieuwe Razzia Monument, voor de 52.000 Rotterdammers en Schiedammers die op 10 en 11 november 1944 door de Duitse bezetter werden weggevoerd om dwangarbeid te verrichten, blijkt een impuls te geven aan de geschiedschrijving rondom deze ingrijpende gebeurtenis. Door de komst van het monument, dat later dit jaar in Rotterdam wordt onthuld, is er een golf van aandacht op gang gekomen, die weer leidt tot groei van kennis, zegt René Versluis, een van de initiatiefnemers voor het monument.