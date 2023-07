Politieke partijen in de Amsterdamse gemeenteraad willen opnieuw een spoeddebat over de afgesloten Weesperstraat. Volgens Stijn Nijssen (VVD) heeft de zogenoemde knip op de belangrijke straat in de hoofdstad zulke nadelige effecten dat hulpdiensten afgelopen zaterdag erg waren vertraagd, door de drukte in de stad en de verkeershinder. Hij heeft het debat aangevraagd samen met vijf andere partijen.