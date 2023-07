De grootmoeder van de 17-jarige Nahel, de tiener die dinsdag werd doodgeschoten bij een verkeerscontrole in de Parijse voorstad Nanterre, heeft opgeroepen tot kalmte. „Tegen de relschoppers zeg ik: stop”, zei grootmoeder Nadia zondag op de Franse tv-zender BFMTV. „Ze moeten geen ruiten breken of scholen en bussen beschadigen. Want het zijn de moeders die de bus nemen.”