Brandstichting bij huis Franse burgemeester, echtgenote gewond

L’HAY-LES-ROSES (ANP/AFP) - De echtgenote van de burgemeester van de Franse plaats L’Hay-les-Roses, even ten zuiden van Parijs, is gewond geraakt toen ze met twee jonge kinderen op de vlucht sloeg voor betogers die brandstichtten bij hun huis. Burgemeester Vincent Jeanbrun schrijft op Twitter dat zijn familie ontkomen is aan een „moordpoging”. Zijn vrouw liep waarschijnlijk een breuk op en moest naar het ziekenhuis en ook een van de twee kinderen liep volgens Le Monde lichte verwondingen op.