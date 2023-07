Van Huffelen op Saba: we weten te weinig van de Sabanen vóór 1863

Hoewel er steeds meer bekend wordt over het slavernijverhaal van Saba, weten we nog altijd veel te weinig van de Sabanen die er hebben geleefd vóór de afschaffing van de slavernij in 1863. Daar moet verandering in komen, stelt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties). Dat maakte ze duidelijk in een toespraak die ze zaterdag hield op het Caribische eiland tijdens de herdenking van het afschaffen van de slavernij.