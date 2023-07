In de provincie Utrecht is een coalitieakkoord bereikt tussen GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA. Het akkoord heet ‘Aan de slag voor Utrecht’. De vijf partijen laten weten zich met dit akkoord in te zetten „voor een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie Utrecht waar huidige én toekomstige generaties gelukkig kunnen leven”.