De Nederlandse Politiebond (NPB) heeft in een brief zijn steun uitgesproken voor de politie in Frankrijk, waar het al dagen onrustig is nadat een 17-jarige jongen door een agent is doodgeschoten. In de brief uiten voorzitter Jan Struijs en hoofdbestuurder Koen Simmers hun „diepe bewondering” voor alle leden van de Franse politie, gendarmerie en andere veiligheidsdiensten.