Rijkswaterstaat laat de vervuilde grond op een Waalstrand dicht naast de Waalbrug in Nijmegen volgende week afgraven. Dat gebeurt onder toezicht van een veiligheidskundige en een milieudeskundige. In het zand van het strand is vervuiling met arseen, cyanide, kwik en PAK’s gevonden. De vervuilde grond wordt afgevoerd naar een verwerker, aldus de waterbeheerder vrijdag.