De provincie Zeeland is de komende vier jaar 1,7 miljoen euro kwijt voor een extra gedeputeerde, maar volgens BBB-fractievoorzitter Kees Hanse is die investering het ook meer dan waard. „De vijfde gedeputeerde gaat met name doen wat de afgelopen vier jaar is blijven liggen”, zei Hanse tijdens het debat over het coalitieakkoord namens de vier betrokken partijen (BBB, SGP, CDA en VVD).