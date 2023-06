Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken zou het een goede zaak vinden als projecten ook na 2025 investeringen uit het Nationaal Groeifonds kunnen aanvragen. „We moeten zo ontzettend opletten dat we blijven investeren.” Investeren is ook nodig op de lange termijn, aldus de bewindsvrouw. „Ik zou daar een voorstander van zijn, maar het is uiteraard een kabinetsbesluit.”