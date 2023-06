CDA-staatssecretaris snapt teleurstelling afdelingen over partij

CDA-staatssecretaris Vivianne Heijnen „snapt dat er teleurstelling is, zeker in de landelijke gebieden” over haar eigen partij. „Er is nog steeds niet echt duidelijkheid over de landbouwafspraken. Dat maakt afdelingen onrustig en ik snap dat ook heel goed.” Onder meer in de afdeling Limburg, waar Heijnen zelf vandaan komt, is twijfel over de koers. Die afdeling onderzoekt momenteel hoe ze zich moet verhouden tot het landelijke CDA.