Kerken belijden schuld over rol tijdens slavernij

De samenwerkende kerken in Nederland zullen vrijdagavond tijdens een herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam schuld belijden over de rol die de kerken hebben gespeeld tijdens de slavernij. Ze benoemen dan het leed dat de tot slaaf gemaakte mensen is aangedaan in de koloniën. Maar ook wordt de hoop uitgesproken dat de kerken kunnen meehelpen aan de „heilzame verwerking van het slavernijverleden”, aldus de Raad van Kerken, die de dienst houdt aan de vooravond van Keti Koti, het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij op 1 juli…