De gemeente Amsterdam investeert de komende jaren bijna 4,5 miljoen euro in de verbetering de van veiligheid op Amsterdamse scholen. Dat schrijven burgemeester Femke Halsema en wethouders Marjolein Moorman (Onderwijs) en Sofyan Mbarki (MBO & Jongerenwerk) vrijdag in een brief. Met het geld komt de gemeente tegemoet aan de groeiende vraag van scholen naar ondersteuning bij veiligheidsvraagstukken.