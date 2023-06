Nederlanders zijn in principe voorstander van stevig klimaatbeleid, ook als ingrepen pijnlijk zijn. Maar daar moet wel duidelijkheid tegenover staan. Voorzitter Kees Vendrik van het Nationaal Klimaat Platform (NKP) schrijft in zijn eerste ‘signalenrapport’ en een brief aan klimaatminister Rob Jetten dat het kabinet er goed aan doet een duidelijke en vaste koers te varen.