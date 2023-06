Politie: boerenprotest redelijk goed verlopen, Malieveld leeg

De politie en de gemeente Den Haag vinden dat het boerenprotest donderdag „redelijk goed verlopen” is. De demonstratie, die door Farmers Defence Force (FDF) werd georganiseerd en tot 17.00 uur zou duren, verzandde ’s middags voor het treinstation van de stad. Demonstranten die op weg waren naar het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer werden door de politie tegengehouden. Even na 16.00 uur waren er nauwelijks nog demonstranten in Den Haag.