Agenten houden demonstranten op weg naar Tweede Kamer tegen

De politie heeft boeren en demonstranten tegengehouden die probeerden vanaf het Malieveld de Tweede Kamer te bereiken. Door politiebusjes en agenten op linie voor het Centraal Station slaagden de demonstranten er niet in het tijdelijke Kamergebouw op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag te bereiken. Het kwam niet tot gevechten of rellen, zien ANP-verslaggevers ter plaatse. Ook waren er alleen mensen te voet aanwezig, geen tractoren.