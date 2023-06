De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad wil dat de politie in de stad het gebruik van stroomstootwapens opschort. Aanleiding voor dit verzoek is de aanhouding van een mogelijk in verwarde toestand verkerende man, die na zijn arrestatie op 9 juni op de ’s-Gravenweg in Rotterdam overleed. Bij de aanhouding gedroeg de 32-jarige man zich agressief en gebruikte de politie de taser tegen het slachtoffer.