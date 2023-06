Ook de gezondheidsdiensten maken zich zorgen over de daling van de vaccinatiegraad in Nederland. „Samen met het RIVM en andere zorgpartners moeten we stilstaan bij de vraag waarom er sprake is van deze daling en op zoek gaan naar oplossingen om de vaccinatiegraad te verhogen”, reageert koepelorganisatie GGD GHOR op het jaarrapport dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu donderdag publiceerde.