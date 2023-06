Veel mensen met langdurige gezondheidsklachten na een coronabesmetting zijn in het afgelopen jaar niet of nauwelijks hersteld. Over het algemeen neemt de ernst van de klachten tot zes maanden na de besmetting iets af, daarna blijven ze stabiel. Dat komt naar voren uit tussentijdse resultaten van het onderzoek naar langdurige covid, uitgevoerd door C-support en het Erasmus MC.