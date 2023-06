De gemeenteraad van Den Haag gaat opnieuw in debat over de toekomst van de coalitie. De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag, wil terug in het college nu partijleider en oud-wethouder Richard de Mos is vrijgesproken van corruptie. Een speciaal aangestelde ‘gespreksleider’, oud-minister Bruno Bruins, adviseert om met de partij te praten, maar niet alle coalitiepartijen zien dat zitten.