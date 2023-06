Deutsche Bahn hoopt staking af te wenden via arbitrageproces

Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn hoopt met een arbitrageproces een einde te maken aan een langslepend cao-conflict met vakbond EVG, dat al tot twee grote spoorstakingen in Duitsland leidde. De bond zei vorige week dat de onderhandelingen over een loonsverhoging voor 180.000 spoormedewerkers waren mislukt en morgen beslissen leden over een mogelijke nieuwe staking. Deutsche Bahn hoopt met arbitrage nieuwe verstoringen op het spoor te voorkomen.