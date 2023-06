Amsterdam heeft stadsdeel Oost voorgedragen voor deelname aan een experiment dat moet uitwijzen of cannabisteelt legaal kan worden. Het stadsdeel telt in totaal tien coffeeshops die onder de proef zouden vallen. De ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslissen of Oost mee mag doen aan het zogeheten landelijke experiment gesloten coffeeshopketen.