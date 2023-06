Vrachtwagen schiet door vangrail, A67 bij Geldrop gestremd

Een vrachtwagen is woensdagmiddag door de middenvangrail geknald op de A67 bij Geldrop. Daardoor zijn meerdere rijstroken afgesloten bij de Brabantse plaats, meldt Rijkswaterstaat. In beide richtingen leidt dat tot lange files en vertragingen. Rijkswaterstaat verwacht tot middernacht nodig te hebben om de schade af te handelen. Niet alleen is er diesel gelekt die moet worden opgeruimd, ook moet de vangrail worden hersteld nadat eerst de vrachtwagen is geborgen en afgevoerd.