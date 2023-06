Nijmeegs museum herstelt diorama van koffieplantage Suriname

Valkhof Museum in Nijmegen is bijna klaar met de restauratie van een diorama (kijkkast) van koffieplantage Kerkshoven aan de Warappakreek in Suriname. Het diorama van kunstenaar Gerrit Schouten (1779 - 1839) bevond zich al meer dan honderd jaar in de collectie van het Nijmeegse museum. Maar het kwam pas enkele jaren geleden uit het depot, nadat Museum Bakkie uit Suriname had gewezen op het historische belang van het kunstobject. Museum Bakkie krijgt een replica van het kunstwerk, aldus conservator Yvette Driever van Valkhof Museum.