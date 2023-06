Justitieminister Dilan Yeşilgöz wil dat het mogelijk is om in de strijd tegen online seksueel kindermisbruik privéchats op bijvoorbeeld Whatsapp te bekijken of berichten voor verzending te controleren op bepaalde content. Hiermee gaat zij niet mee in het voorstel van D66-Kamerlid Lisa van Ginneken om deze bevoegdheden te laten schrappen uit het voorstel van de Europese Commissie.