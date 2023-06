Stichting komt met lespakket over Nederlands slavernijverleden

De stichting Nederland Wordt Beter brengt zaterdag, tijdens Keti Koti, een onlinelespakket uit over het Nederlandse slavernijverleden en racisme. Het lespakket is bedoeld om kinderen en jongeren bewust te maken van „wat wel eens de zwarte bladzijden van onze geschiedenis worden genoemd”, aldus de organisatie. „Het waren echter geen bladzijden, maar hele hoofdstukken, die tot op de dag van vandaag in alle betrokken gebieden een bepalende invloed hebben.”