Utrecht neemt angst voor stroomstoringen door vleermuis weg

De mogelijke aanwezigheid van een vleermuis in een transformatorhuis in het Utrechtse dorp Doorn zorgt ervoor dat benodigde reparatiewerkzaamheden voorlopig niet uitgevoerd kunnen worden. Eén van de twee grote transformatoren in het gebouw moet vervangen worden en dat kan alleen via het dak, maar daarin huist vermoedelijk een beschermde vleermuis. De provincie Utrecht kan pas een vergunning voor de verbouwing afgeven als er ecologisch onderzoek is gedaan.