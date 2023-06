Door achterstanden bij de vreemdelingenpolitie is van sommige asielzoekers het asielverzoek pas vier maanden na aankomst in Nederland geregistreerd. Dat meldt VluchtelingenWerk Nederland woensdag. De organisatie doet een oproep voortaan de datum van melding in Ter Apel als datum van de asielaanvraag te hanteren.