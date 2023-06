Kamer wil versnelling in verbetering jeugdzorg

De Tweede Kamer wil snelheid bij de uitvoering van het moeizaam tot stand gekomen akkoord over de jeugdzorg, ook coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie. Daarin hebben rijk, gemeenten, zorginstellingen en -medewerkers recent afspraken gemaakt over verbeteringen in de jeugdzorg. Een deel van de Kamer wil daarnaast de eigen bijdrage voor de jeugdzorg van tafel krijgen, evenals - opnieuw - de 511 miljoen euro aan structurele bezuinigingen, zo werd duidelijk in een debat over de jeugdzorg.