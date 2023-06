Overheden en het bedrijfsleven in de provincie Groningen gaan samen aan de slag om het (drink-)watergebruik door industriële bedrijven te verminderen. Door droogte, verzilting en een groeiende vraag naar water is het volgens de betrokken partijen tijd om de handen ineen te slaan voor het project ‘Bewustwording en terugdringen laagwaardig waterverbruik in de industrie’.