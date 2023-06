Winkeliers wachten af tot de overheid besluit of Keti Koti, het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij, op 1 juli een feestdag moet worden. „Een feestdag moet eerst aangewezen zijn door de overheid, voor deze onder de feestdagenregeling valt en er afspraken in de collectieve arbeidsovereenkomst over gemaakt kunnen worden”, zegt een woordvoerder van winkeliersvereniging INretail.