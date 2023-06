Raad van State kritisch over VVD-plan energieonafhankelijkheid

Het plan van de VVD om ervoor te zorgen dat Nederland onafhankelijk is op het gebied van energie stuit op weinig enthousiasme bij de Raad van State (RvS). De grootste regeringspartij wil dat het kabinet een speciale raad opricht die hierop toeziet, elke vijf jaar een strategiedocument opstelt en regelmatig nagaat of de doelen die hierin staan worden gehaald. Dit plan zorgt ervoor dat andere doelen - bijvoorbeeld omtrent het klimaat - over het hoofd worden gezien, vreest de RvS.