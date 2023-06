Buitenlandminister Wopke Hoekstra is erg bezorgd over de gevolgen van de afgebroken muiterij van het Russische Wagner-huurlingenleger voor de rust en vrede in Europa. De gebeurtenissen van afgelopen weekend betekenen „vermoedelijk toch wat voor de nabije toekomst”. Maar hij wil verder waken voor speculatie en de aandacht blijven vestigen op het helpen van Oekraïne.