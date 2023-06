Nederland daalt 16 plekken op ranglijst kinderrechtenorganisatie

Nederland is zestien plaatsen gedaald op de KidsRights Index. Dit staat in een maandag verschenen rapport van de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights, onder meer bekend van de jaarlijks uitgereikte Internationale Kindervredesprijs. Nederland staat nu twintigste op deze ranglijst, die laat zien hoe alle 193 landen scoren op het gebied van kinderrechten. Het is voor het eerst dat Nederland buiten de top tien valt.